Carnet rose : les boxeurs Estelle Mossely et Tony Yoka annoncent la naissance de leur fils

Le couple en or de la boxe française aux derniers Jeux olympiques sont les heureux parents d'un petit garçon depuis mercredi. Estelle Mossely et Tony Yoka l'ont annoncé sur les réseaux sociaux ce jeudi midi. Les internautes ont déjà trouvé un surnom au petit Ali : le "Golden Baby".

"Notre fils Ali Yoka est né le 2 août 2017 pour 55 centimètre et 4 kilos 400" C'est avec ce message que Tony Yoka le champion olympique des lourds - et désormais boxeur professionnel - a annoncé sobrement la naissance de son fils. Ali, un prénom prédestiné pour la boxe, est donc arrivé dans la vie de Estelle Mossely (Red star club de Champigny) et Tony Yoka ( Chanteloup-les-vignes) ce mercredi.

Après cette annonce, les messages de félicitations pleuvent. Des anonymes comme des personnalités applaudissent l'arrivée de ce beau bébé qui a déjà un surnom : "Golden Baby"

Félicitations ! 4kg400, ça boxe déjà en catégorie poids lourds 💪👌😘!!! — Estelle Denis (@DenisEstelle) August 3, 2017