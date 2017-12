Rennes, France

30 jeunes femmes venues de toute la France métropolitaine et ultra-marine vont prétendre ce samedi soir au titre de Miss France 2018. L'émission sera diffusée sur TF1 en direct de Châteauroux dans l'Indre. Parmi elles, Caroline Lemée, une rennaise âgée de 24 ans, qui est spa praticienne de profession. Elle est devenue Miss Bretagne fin septembre lors d'une cérémonie organisée à Saint-Pol-de-Léon. Les 30 Miss régionales reviennent de Californie où elles se sont préparées pour cette soirée.

"Je ne peux pas dire que j'en rêvais mais j'ai toujours été éblouie quand je regardais l'émission étant plus jeune " raconte Caroline Lemée; "le plus important c'est d'en profiter et de m'amuser". Pour Caroline, il y a un défi à réaliser car " çà va faire 6 ans que la couronne n'a pas été remportée par la Bretagne, je serais très heureuse de gagner". La dernière Miss Bretagne devenue Miss France c'était la brestoise Laury Thilleman sacrée Miss France 2011. Alors qui succédera à la guyanaise Alicia Aylies Miss France 2017 ? Caroline Lemée espère être soutenue par tous les bretons de Bretagne et d'ailleurs ce samedi soir pour remporter le titre tant convoité.

