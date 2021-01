Du lundi au vendredi, à 8h25, France Bleu Pays Basque vous propose un billet d'humeur dans l'air du temps. 10 personnalités (communiquant, chef d’entreprise, militant, enseignant, artiste,...) se livrent à cet exercice. Parmi elles, Caroline Philipps, musicienne et chef d'entreprise au Pays Basque.

Caroline Philipps

Chef d'entreprise dans le digital, Caroline Philipps est aussi musicienne et chanteuse. Elle joue de la vielle à roue et du piano. Caroline Phillips est née américaine mais a choisi la France et le Pays Basque. Investie dans le monde associatif depuis 25 ans, elle s'est engagée tour à tour dans le monde patronal, éducatif, dans la société civile et caritative. Elle a été la présidente du Conseil de développement du Pays basque entre 2015 et 2019. Caroline Philipps dit souvent "j'ai toujours plein d'idées mais elles ne sont pas toujours bonnes", elle en partage quelques-unes avec nous à travers ses billets d'humeur dans l'air du temps sur France Bleu Pays Basque.