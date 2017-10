CARTE - Télévision : en PACA et Midi-Pyrénées, pensez à re-configurer votre TNT mardi

A compter de ce mardi, les fréquences d'émission de chaîne de télévision sont modifiées progressivement dans toutes les régions de France. La première vague concerne deux zones du sud de la France

Attention : ce mardi, si vous regardez la télévision par la TNT hertzienne, il vous faudra peut-être procéder à une nouvelle recherche des chaînes TV pour continuer à profiter de vos programmes. L'Agence nationale des fréquences indique que la première phase de changements de fréquences de la TNT a lieu ce mardi.

Cette "phase 1" concerne deux zones du sud de la France, qui correspondent à une partie des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et PACA. Si vous êtes dans ces zones (vert clair) sur la carte ci-dessous, vous devez procéder à une nouvelle recherche des chaînes sur votre télévision ou votre décodeur TNT. Cela ne concerne pas les personnes qui reçoivent la télé par satellite ou via une box internet.

La carte des changements de fréquence de la TNT - ANFR

Pourquoi ce changement ? Le passage à la TNT en haute définition, qui a eu lieu le 5 avril 2016, n'a pas apporté qu'une meilleure qualité d'image, mais aussi une norme de diffusion plus légère, qui permet de diffuser plus de chaînes en utilisant moins de fréquences. Ce qui permet de libérer des fréquences jusque-là allouées à la télévision, pour les transférer à la téléphonie, et en particulier à la couverture en 4G (et bientôt en 5G) du territoire.

Ce transfert implique donc des changements de fréquences pour toutes les chaînes de la TNT. Ces changements ont eu lieu pour l'heure seulement en Île-de-France, où la modification a été faite le jour même du passage de toutes les chaînes à la TNTHD, le 5 avril 2016. Sur le reste du territoire, la transition se fait en 13 phases, étalées jusqu'en juin 2019. Sur le site internet dédié à la TNT, il est possible de vérifier si son adresse est concernée par le changement de fréquences.