Plus de 7 millions de téléspectateurs ont regardé "Pourquoi je vis", le biopic de Grégory Lemarchal

7 633 000 téléspectateurs. C'est l'audience écrasante du téléfilm consacré au savoyard Grégory Lemarchal, diffusé lundi soir sur TF1. "Pourquoi je vis" a battu un record : c'est la meilleure audience cumulée pour un biopic. La première chaîne d'Europe a rassemblé 34% du public. Une performance qui devance largement celle de France 2 (3,2 millions de téléspectateurs devant "La Garçonne").

Après le biopic, le documentaire très suivi

Après le biopic, TF1 a enchaîné la soirée avec un documentaire sur les coulisses du téléfilm et l'association Grégory Lemarchal. Là aussi c'est un carton : 2,66 millions de téléspectateurs devant leur télé jusqu'à 00h25. Suite à ce succès, le père de Grégory, Pierre Lemarchal se dit fier. "On voulait faire passer un message de force et d'espoir pour mettre en lumière notre combat. Je pense qu'on a réussi".

Des milliers de dons pour l'association Grégory Lemarchal

Toute la soirée, TF1 a mis en avant l'association de lutte contre la mucoviscidose. Les dons se sont multipliés à en croire les messages postés sur les réseaux sociaux. Nikos Aliagas, qui joue son propre rôle dans le biopic, a invité les internautes à faire des dons. Par SMS, on peut envoyer 5 euros à l'association Grégory Lemarchal avec le texte "GREG"

Mais tout le monde n'a pas pu donner. Dans la soirée, les serveurs n'ont pas tenu la cadence face au nombre important de SMS.