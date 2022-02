Carton plein pour ce Breton, originaire des Deux-Sèvres, aux auditions de The Voice

Thomas, 25 ans partage sa vie entre Moncoutant dans les Deux-Sèvres, et Pont-Péan, près de Rennes où il vit désormais. Les quatre jurés de The Voice sur TF1 se sont retournés samedi 19 février, lors des auditions à l'aveugle.

"Il me fout les poils", glisse Florent Pagny au moment de la prestation du jeune homme. Thomas, 25 ans, était le premier à passer une audition à l'aveugle dans l'émission The Voice sur TF1 samedi soir. Celui qui habite désormais Pont-Péan, près de Rennes a mis la barre très haute avec une reprise de "The Sound of Silence" de Simon & Garfunkel. Les quatre jurés de l'émission se sont retournés très rapidement.

Il choisit de rejoindre l'équipe de Florent Pagny

"Une voix sublime, je pense que tu vas faire un bout de chemin, toi !", lance Florent Pagny. Sur son siège, Vianney ajoute : "Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est tellement impeccable !" Le Breton d'adoption, originaire des Deux-Sèvres, ne pensait pas rencontrer un tel succès et n'avait pas réfléchi à l'avance à son choix. Il rejoint finalement l'équipe de Florent Pagny. En attendant de le suivre dans l'émission, vous pouvez découvrir ses "mash up" sue YouTube, des mélanges de plusieurs reprises assez étonnantes.