Castelsarrasin : Pierre Perret inaugure la première école à son nom dans sa ville natale

"C'est celle qui me touche le plus" dit Pierre Perret. Le chanteur a déjà inauguré une trentaine d'écoles à son nom. Mais celle-ci a quelque chose de différent. C'est la première dans la ville où il a grandit. Il s'agit de l'école maternelle du quartier populaire Cassenel, une école de trois classes qui vient d'être agrandie. A 84 ans, Pierre Perret y a été accueilli comme une star.

Pierre Perret sous la plaque qui dévoile son nom, aux côtés des élus du secteur, notamment le maire de Castelsarrasin. © Radio France - Vanessa Marguet

"Cela faisait tellement longtemps qu'on en parlait. Je suis très heureux de donner ton nom à cette école, avec toutes les valeurs humaines que tu véhicules et qui parcourent tes chanson" dit au micro le maire de Castelsarrasin Jean-Philippe Bésiers. La directrice de l'école Sabrina Gide est très émue. Elle salue le "grand personnage qui défend les mêmes valeurs que celles qu'on défend à l'école : la liberté, le respect, la tolérance" surtout, ajoute-t-elle, "dans une école comme celle-ci où les enfants viennent de tous horizons".

A 84 ans, le chanteur qui s'est fait connaitre avec des chansons engagées comme Lily mais aussi des chansons plus légères comme le "zizi" ou "les jolies colonies de vacances" est très touché.

Celle-là quand même ! En plus dans le quartier de mon enfance. C'est ici que je suis quasiment né. A Courbieu (NDLR hameau de Castelsarrasin) j'ai passé toute ma petite enfance. C'est là que j'allais à la maternelle. Et j'y suis allé très tôt, dès l'âge de 2 ans. - Pierre Perret

Pierre Perret savoure l'idée que ces enfants donneront "un avenir infini" à ses chansons. Des chansons dont les petits de la maternelle ont appris la mélodie et les paroles. Ces enfants de 3 à 5 ans interprètent : "Donnez-nous des jardins", "Ouvrez la cage aux oiseaux" et "Vaisselle cassée", la préférée de Ethan, 5 ans, à cause du passage "panpan cul cul".

Ces enfants ne sont pas encore à l'âge où on apprend Lily ou les nouvelles chansons du 30e album de Pierre Perret "Humour, liberté" sorti fin 2018 où il rend hommage à ses amis de Charly Hebdo. Mais pour l'artiste et poète, le fait d'avoir une école maternelle à son nom a tout de même beaucoup de sens, car dit-il : "c'est la chose la plus importante, l'éducation. Tous les maux, M. A. U. X., qu'on peut avoir sur cette terre, viennent du manque d'éducation".