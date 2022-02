Casting : Thomas Lilti recherche une femme enceinte pour tourner son prochain film à Caen

Après deux premiers films très remarqués "Hippocrate" et "Première année", Thomas Lilti a décidé de venir tourner une partie de son prochain film à Caen. Lui même ancien médecin généraliste, le réalisateur tournera une nouvelle fois dans le milieu médical. Pour les besoins de ce film qui s'appellera "Un métier sérieux", la production recherche une femme enceinte entre 25 et 40 ans "afin de jouer une patiente dans une salle d’attente". La production recherche également un enfant : un jeune garçon de 6 ou 7 ans.

Le tournage aura lieu à Caen entre le 14 et le 22 avril 2022. Les tournages sont programmés sur une et deux journées, pour une rémunération brute de 150 euros par jour. Les candidates enceintes peuvent postuler via ce lien. Et les enfants sur celui-ci.