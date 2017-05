Catherine, auditrice V.I.P de France Bleu Pays Basque

Pour fêter ses 10 000 fans sur Facebook, France Bleu Pays Basque a proposé de gagner une journée VIP dans ses locaux pour découvrir les coulisses de la radio. C'est la candidature de Catherine de Guéthary qui a été retenue, elle passera ainsi une journée spéciale le jeudi 4 mai à Bayonne.

Pour célébrer le passage dès 10 000 fans sur sa page Facebook, France Bleu Pays Basque a organisé un grand jeu pour offrir, à ses auditeurs, la possibilité de passer une journée hors du commun, le jeudi 4 mai, avec les équipes de la station. C'est la candidature de Catherine de Guéthary qui a été retenue, elle va ainsi pouvoir découvrir les coulisses de la radio en assistant depuis le studio aux émissions de France Bleu Pays Basque, partir en reportage avec l'une des équipes, participer à la conférence de rédaction et assister à la préparation des émissions à venir.

Habitant Guéthary, Catherine a 56 ans et travaille dans le social. Son mari est artisan et shape des planches de surf. Maman de 3 enfants, elle est aussi grand-mère. C'est une grande fan de radio, pour elle les voix des animateurs apaisent et ensoleillent la journée.

Son message qui a séduit l'équipe de France Bleu Pays Basque :

Bonjour, quelle belle idée : ravie de pouvoir participer. France Bleu représente un moment de partage, des instants d'évasion, des raisons de s'émouvoir, d'apprendre et de connaître de nouvelles voix. J'espère que ces quelques lignes vous donneront envie de faire plus ample connaissance. Alors à bientôt peut-être ... Catherine

Le jeudi 4 mai, Catherine va donc passer une journée complète avec les équipes de France Bleu Pays Basque à la découverte des coulisses de la radio. Cette journée V.I.P est à suivre en vidéos et en photos depuis la page Facebook de la station.