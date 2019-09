Cavalière, prof de math et championne à "N'oubliez pas les paroles" : "On m'appelle le jukebox"

Maulay, France

Avant de chanter devant des millions de téléspectateurs dans "N'oubliez pas les paroles", Violaine répète d'abord devant Riega, Elba, California, Espéranto, Trésor et Rapido. "C'est mon premier public", dont il ne faut pas attendre d'applaudissement mais des hennissements nourris. La femme qui chante à l'oreille des chevaux habite le village de Maulay, situé près de Loudun dans la Vienne.

"Je pense que les spectateurs de N'oubliez pas les paroles sont un public plus facile que les chevaux !"

"Moi vous me donnez un micro, un peu de musique et c'est parti !"

"Moi, je suis même sa première fan ! C'est notre star de la chanson et du coup on lui demande souvent de chanter et elle fait l'unanimité", raconte Virginie la propriétaire du centre équestre Les Crins de Dercé et amie de la cavalière chantante. Professeur de mathématiques contractuelle, Violaine pousse la chansonnette du matin au soir. C'est sa recette miracle pour mémoriser un répertoire de plusieurs centaines de titres.

"Je chante en boucle une chanson, trois, quatre, cinq, six fois s'il le faut ! Résultat, il y en a qui me demandent de me taire!"

L'homme qui partage sa vie s'appelle Sébastien. "Non, non, je ne lui dis pas de se taire, même si je le pense ! A la douzième heure, ça reste joli mais c'est... un peu chiant." Celle que ses amis surnomment "le jukebox" chante à tue-tête les classiques de la variété française jusqu'aux Sardines de Patrick Sébastien.

"240.000 euros de gains, c'est comme le Loto !"

"En 2016, j'ai pris le micro d'argent le 8 mars, c'était la journée de la femme, et je suis restée 25 émissions sans être éliminée, j'ai gagné 242.000 euros." Avec ce pactole, Violaine et Sébastien ont changé de vie. "On a pu solder le crédit sur la maison". Le couple réalise ensuite son rêve : quitter la grisaille pour s'installer dans une grande maison à la campagne avec chiens, chats et chevaux !