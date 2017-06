"Cela va être douloureux pour David Pujadas" L'ancienne présentatrice tourangelle Marie Laure Augry sur le dernier JT.

David Pujadas présentera son dernier journal de 20 heures ce soir sur France 2. Le journaliste évincé de son poste après 16 ans de JT fera ses adieux aux téléspectateurs. Parmi eux, Marie-Laure Augry, la tourangelle, ancienne co-présentatrice du 13 heures de TF1 avec Yves Mourousi.

Ce moment difficile d'adieux aux téléspectateurs après plusieurs années d'un quotidien consacré à un 20 heures, la tourangelle Marie-Laure Augry connait bien. L'ancienne co-présentatrice du 13 heures de TF1 avec Yves Mourousi a dû elle aussi passer par cette étape après 7 ans à la tête de son édition. Elle sait que ce soir, ce sera difficile pour David Pujadas.

L'ancienne présentatrice et actuelle médiatrice de s rédactions de France 3 pense que c'est surtout le contexte de l'éviction qui est le plus douloureux.

On lui a signifié que c'était terminé mais il y a façon de faire et façon de faire[...]Tout le monde sait que l'on est pas propriétaire à vie d'un journal télévisé, mais la manière dont ça s’arrête n'est pas heureuse et je comprend tout à fait qu'il ai décidé de mettre un terme de lui même a cette aventure" (il a préféré partir avant la fin de la saison )