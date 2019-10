Céline Dion aux Vieilles Charrues : le directeur du festival répond aux fausses informations de Cyril Hanouna

Carhaix-Plouguer, France

Décidément, la venue de la star québécois, Céline Dion au festival "Les vieilles charrues" de Carhaix (Finistère) n'en finit pas de faire parler. La vente record de 55.000 billets en moins de 10 minutes pour le concert du 16 juillet a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux et permis au festival de s'offrir un joli coup de publicité.

Fausse information sur la durée du concert

Ce jeudi 10 octobre, dans l'émission "Touche pas à mon poste" de C8, l'animateur Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur l’engouement autour de la vente des billets de la tournée de Céline Dion en France dans l'émission "Touche pas à mon poste". Problème, le chroniqueur Matthieu Delormeau aurait diffusé de fausses informations sur la venue de la star au festival breton poussant le directeur du festival à lui répondre sur le réseau social Twitter.

"On est le 1er avril ??? Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna qui annoncent dans TPMP que Céline Dion vient aux Vieilles Charrues pour un concert de trois morceaux et que le festival est payé par la région...Euh...Fake News. Zéro subvention. Billet d'entrée le moins cher de la tournée" a écrit Jérôme Tréhorel dans la soirée.

Un tweet repéré par le chroniqueur Matthieu Delormeau qui s'est aussitôt excusé d'avoir propagé une information erronée. L'animateur de l'émission "TPMP People" a promis de rectifier ses propos ce vendredi 11 octobre.