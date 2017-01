Céline Dion en tournée cet été avec France Bleu

Céline Dion sera en France l'été prochain avec France Bleu ! La star mondiale a annoncé ce mercredi qu'elle allait effectuer une tournée estivale, "Live 2017", qui fera escale dans cinq villes (Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Lyon et Nice). D'autres dates en Europe sont également prévues.

Dès le 29 juin prochain , Céline Dion entame aux côtés de France Bleu une magnifique tournée intitulée "LIVE 2017" qui fera halte dans cinq stades en France, ainsi qu'à l'AccorHotels Arena de Paris.

Céline est fière d'annoncer la tournée / Céline is proud to announce her upcoming tour CÉLINE DION LIVE 2017.

Ces formidables rendez-vous avec son public, s'annoncent comme l'un des événements majeurs de l'été. Pour l'occasion France Bleu vous fera gagner des rencontres avec l'artiste !

En tournée en France du 29 juin au 20 Juillet

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 650 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, cette série de concerts à travers la France s'annonce exceptionnelle ! 5 stades de grandes villes sont prévus, ainsi que 2 dates à Paris à l'AccorHotels Arena :

France Bleu sera bien sûr mobilisé tout au long de cette tournée, pour vous faire vivre et partager tous ces grands moments qui s'annoncent inoubliables.

D'autres dates en Europe sont également au programme, au Danemark, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse et Allemagne.