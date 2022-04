Céline Dion reporte sa tournée européenne à 2023 pour raisons de santé

"Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus". Céline Dion, qui avait donné rendez-vous à ses fans européens en 2022, a annoncé qu'elle devra attendre 2023 pour donner des concerts en Europe. "La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne", a précisé la star québécoise, qui souffre de "spasmes musculaires", dans une vidéo. "Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez", a-t-elle ajouté.

Après un passage prévu initialement en juin-juillet 2020, puis mars 2021 et enfin septembre 2022, Céline Dion sera finalement à l'affiche du Paris La Défense Arena en septembre 2023. Les dates précises n'ont pas encore été communiquées.