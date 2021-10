Céline Dion reporte ses concerts à Las Vegas pour raisons de santé

Céline Dion en a le "cœur brisé". Dans un post publié sur Twitter ce mardi, la chanteuse québécoise indique devoir reporter la première de son nouveau spectacle et d'annuler plusieurs représentations prévues à partir du 5 novembre. Céline Dion déclare souffrir de "spasmes musculaires sévères et persistants qui l'empêchent de performer sur scène". Dans un communiqué émanant du théâtre du Resorts World à Las Vegas, il est précisé que l'équipe médicale de la chanteuse "continue de l'évaluer et de la traiter, mais les symptômes qu'elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions pour le nouveau spectacle".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Céline Dion se dit "attristée au-delà des mots" par le report de ce nouveau spectacle sur lequel elle travaille depuis 8 mois. "Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux... Je veux m'en sortir le plus rapidement possible", poursuit la la star. La première de ce nouveau spectacle, présenté comme étant "à la fine pointe de la technologie", devait avoir lieu le 5 novembre, suivie par une série de représentations jusqu'au 20 novembre et du 19 janvier au 5 février 2022.

La tournée mondiale "Courage" de Céline Dion devrait reprendre le 9 mars 2022. Elle avait déjà été reportée l'an dernier en raison de la pandémie et doit passer par la France à Paris La Défense Arena au mois de mars.