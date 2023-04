Céline Pigalle, nouvelle directrice de France Bleu : "Nous avons un rôle essentiel de proximité avec les gens"

Au lendemain de sa prise de fonction à la tête de France Bleu , Céline Pigalle était la première invitée du lancement de la matinale filmée de France Bleu Cotentin ce mardi 4 avril 2023. Après avoir dirigé la rédaction de BFMTV depuis décembre 2016, elle a remplacé le 3 avril 2023 Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu depuis septembre 2018.

France Bleu Cotentin : Qu'est-ce que ça représente pour vous la radio filmée ?

Céline Pigalle : C'est incroyable, je trouve. On vient de le voir. La fluidité avec laquelle vous êtes soudain apparus sur la télévision. Je ne peux qu'encourager tous ceux qui nous écoutent à aller jeter un œil sur France 3 pour vous découvrir, pour découvrir vous visage, votre studio, comment vous travaillez. Finalement, les coulisses de cette antenne qu'ils apprécient déjà, ils vont pouvoir la découvrir un peu autrement.

France Bleu, c'est la promesse de la proximité, de la convivialité, de l'implantation sur le territoire. Quel message vous souhaitez apporter aux auditeurs de France Bleu et aux téléspectateurs attachés à cette radio ?

Cela n'enlève rien et cela ajoute. Évidemment, on continue à écouter France Bleu, mais si on a envie justement de voir à quoi ça ressemble, de comprendre qui vous êtes encore un peu mieux, on a la possibilité d'aller vous voir à la télévision. Aussi, cela fait un programme nouveau sur France 3. Il y a une dernière chose qui est intéressante dans la radio filmée, c'est quand vous allez vivre un bon moment, quand vous allez avoir un auditeur qui va particulièrement vous intéresser, on peut découper ces moments d'antenne et ensuite aller largement les diffuser sur les réseaux, sur notre application ICI, qui permet de retrouver ce qu'on fait et sur France Bleu et sur France 3. Donc c'est un enrichissement. Et cela n'empêche pas par ailleurs de continuer à écouter France Bleu, par exemple, dans sa voiture comme on le faisait.

Quel rôle doit jouer France Bleu dans les prochaines années ?

France Bleu a un rôle absolument essentiel de proximité avec les gens. Je pense qu'on est dans un moment difficile de crise, de rupture, avec beaucoup d'interrogations. Et qu'est-ce qui nous aide à traverser ce moment-là ? Être ancré là où on vit, là où on habite, avoir des réponses sur ce qui se passe chez soi, dans sa région, dans son coin. Et aussi, c'est très important, le plaisir de vous retrouver tous les jours des personnes qui habitent là, elles aussi, qui comprennent les enjeux de ceux qui vivent dans ce département, dans cette région, dans ce coin, dans le même environnement. Et qui, c'est essentiel, transmettent tout cela avec de la douceur, de la rondeur, de la bienveillance, de la bonne humeur. On a vraiment besoin de ça.

On entend parler parfois de fusion entre France Bleu et France 3, est-ce ce que c'est dans les cartons ?

C'est un mot qui fait peur. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est l'idée de se rapprocher et de se renforcer mutuellement, d'additionner nos forces. Comme je le disais pour la matinale filmée, c'est la logique de l'enrichissement. On a toute la palette des possibles et ensuite, chacun choisit ce qui l'intéresse : du son, de l'image, du texte à travers les applis, à travers les sites des uns et des autres. Et cela permet d'accéder à son information de proximité, à la connaissance de ce qui se passe autour de chez soi, sur l'ensemble des supports disponibles.

Proximité, convivialité et complémentarité...

Absolument !

Les matinales France Bleu sur France 3

France Bleu a lancé ses premières matinales filmées le 7 janvier 2019. Avec France Bleu Cotentin , 31 matinales de France Bleu sont désormais diffusées sur France 3 . D’ici l'été 2024, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.

