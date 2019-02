Celle qui succède à Karl Lagerfeld chez Chanel est Côte-d'Orienne

Dijon, France

On ne verra plus son catogan blanc, ses lunettes noires et ses mitaines en cuir sur les podiums. Karl Lagerfeld, le charismatique directeur artistique de Chanel est mort mardi à l'âge de 85 ans. Celle qui va prendre la relève, c'est celle qui a travaillé pendant trente ans aux cotés du Kaiser : Virginie Viard, qui a vécu une bonne partie de son enfance et de son adolescence.

C'est le Bien Public qui retrace son parcours sur son site internet : les parents de Virginie Viard, tous deux médecins, se sont installés à Fixin quand elle avait six ans. Jusqu'à son bac, passé au lycée Carnot, elle a donc vécu une bonne partie de sa vie en Côte-d'Or.

Dans une interview qui date de 2012, publiée sur le site internet de Libération, elle raconte que c'est d'ailleurs un voisin de ses parents à Fixin qui a parlé d'elle rue Cambon, au siège de Chanel. C'est comme ça qu'elle a décroché son premier stage en 1987.

Son frère est venu tourner son dernier film à Fixin

Et dans la famille Viard, on fait rayonner la Bourgogne. Le frère de Virginie, Arnaud Viard, qui est acteur et réalisateur, est revenu à Fixin au mois d'août dernier pour tourner une partie de son prochain film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, avec Jean-Paul Rouve, comme le raconte France 3 sur son site internet.