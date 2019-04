Cérans-Foulletourte : Laure Manaudou retrouve les bassins pour une campagne de pub

Cérans-Foulletourte, France

Laure Manaudou au bord d'une piscine, ce n'est pas près d'arriver à nouveau dans le cadre d'une compétition. Désormais, c'est pour tourner des publicités, pour Mondial Piscine notamment, que la championne met ses compétences à profit. Si son frère Florent a annoncé le mois dernier vouloir reprendre la compétition après trois ans d'absence, pour elle, la page est définitivement tournée.

"Pas de retour à la compétition"

"Parfois ça me manque un peu, mais je n'envisage pas de revenir à la compétition, mes priorités ont changé", lance Laure Manaudou. Après des années à se consacrer à la natation, l'ex-nageuse de 32 ans compte profiter se son temps libre pour ses proches et ses passions. "La compétition, c'est assez contraignant, surtout quand on a des enfants, précise-t-elle. Je reviens vite sur terre quand je repense à toutes les heures d'entrainement en piscine !".

Pas tentée par le retour de son frère Florent à la compétition, son seul regret concerne les Jeux Olympiques de Paris : "c'est sûr qu'un sportif rêve toujours de faire les J.O dans son pays, _je suis arrivée trop tôt malheureusement !_". Elle compte bien en profiter autrement, en continuant à commenter l'événement pour France Télévisions. "Je serais ravie de pouvoir le faire si mon frère continue jusque là !", lance-t-elle.

La triple médaillée olympique était en Sarthe pour tourner un spot publicitaire pour Mondial Piscine © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Du sport pour les associations, sans pression

Six ans après sa retraite sportive, elle n'a pas abandonné pour autant de se lancer des défis. Laure Manaudou multiplie les raids, la course à pied, le plus souvent au profit d'associations "contre le cancer du sein ou la protection de la planète". "J'ai fait un raid en octobre dernier en Croatie. Avec l'organisatrice, je me suis associée pour _faire d'autres raids prochainement dans plein de pays, pouvoir découvrir les beaux paysages par le sport !_", s'enthousiasme-t-elle.

"J'ai mis du temps à accepter de ne pas être première, reconnait Laure Manaudou. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai été championne olympique de natation que je vais être première en course à pied !". Pour le "swim run" (nage et course) auquel elle participe en juin à Arcachon, elle ne vise donc pas le podium : "ce n'est pas grave si je finis dixième ! Avec le sport loisir, l'objectif c'est de s'amuser et de partager".