"Certains ont pour passion la pêche ou le foot... Moi, c'est Patrick Bruel"

Objectif : rencontrer Patrick Bruel ! Ce samedi 18 décembre, une vingtaine de fans inconditionnelles du chanteur se retrouvent à Paris, pour manger dans son restaurant, Le Boeuf sur le toit. Et elles ont proposé à leur idole de les rejoindre pour le dessert. Parmi elles il y a Virginie, une sarthoise très enthousiaste.

"Un refuge"

"Voici le cadre où je garde mes tickets de concert depuis 30 ans !" Des CD, des t-shirt, des livres et bien sur des tickets de concerts, Virginie n'est pas peu fière de montrer sa collection de souvenirs liés à Patrick Bruel. Et parmi ses trésors, un billet, "celui de son concert à la Rotonde, au Mans, en 1994".

Virginie a alors 14 ans, et c'est la première fois qu'elle va voir le chanteur en concert. "Mes parents n'étaient pas très chauds à l'idée de me laisser toute seule aller au concert... Alors ils m'ont mis une condition : trouver deux copines pour m'accompagner !" se souvient-elle. "Je peux vous dire que j'ai fait le tour du collège... Le soir, je suis revenue et j'ai dit à ma mère : c'est bon, tu peux acheter les billets, j'ai trouvé mes deux copines !"

Il n'y a pas de poster de Patrick Bruel au mur chez Virginie, mais une collection gardée discrètement dans ses tiroirs : CD, t-shirt, dessin, tickets de concert...

27 ans plus tard, la passion est toujours là. "Pour certains leur passion c'est la pêche, le foot, faire les magasins... Moi, c'est Patrick Bruel." Ce qui l'a aidé à traverser des moments difficiles, "c'est devenu un refuge, car ça fait si longtemps que je suis fan."

Grâce à cette passion, Virginie s'est aussi fait un groupe de copines, rencontré sur les réseaux. "On est des filles de différents âges, de diverses horizons... On a un point commun : Patrick Bruel." Une vingtaine d'entre elles vont donc à Paris, ce samedi, avec pour objectif, bien sûr, de rencontrer leur idole. "On lui a donné rendez-vous à son restaurant pour le dessert... Peut-être qu'on aura une bonne surprise !"