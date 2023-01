Ces deux châtelains de Vair-sur-Loire à la télévision sur M6 ce lundi soir

Deux ans qu'ils mènent la vie de château. Céline et Vincent se sont lancé le défi un peu fou d'acheter et rénover entièrement un château à Vair-sur-Loire, près d'Ancenis, en Loire-Atlantique, pour en faire des chambres d'hôtes. L'an dernier, ils ont participé à la saison 1 de l'émission "le Château de mes rêves" sur M6 pour partager leur projet. Ils participent cette année à la saison 2 qui commence ce lundi soir à 17h30, avec un tout nouveau projet encore tenu secret.

Depuis deux ans, le quotidien de chatelaine n'est pas de tout repos. "Ce n'est pas la vie de princesse, confie Céline. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices personnels, d'adaptation, mais aussi beaucoup de plaisir. On a la chance de vivre dans un cadre exceptionnel. C'est un projet de dingue, qui n'est pas de tout repos, mais qui vaut le coup."

Dix banques avant d'en trouver une qui accepte

Et pour un tel projet, il a fallu convaincre les banques. "Il faut être très motivé, explique Vincent. On a dû faire dix banques avant d'en trouver une qui accepte de nous faire un prêt*.** On s'est dit qu'on n'allait jamais y arriver, et il a fallu qu'on vende la maison pour avoir l'apport nécessaire. On a pris des risques, et ça a fini par payer."*

La vente de leur maison leur a permis de récupérer 20% de la somme nécessaire pour acheter le château. Le budget total (sans les travaux) est évalué à plus d'un million d'euros.