Ces personnalités du Nord Franche-Comté qui nous ont quittés en 2020

De gauche à droite : Louis Souvet, Josette Billault-Lebossé, Gilbert Sigrist et Jeannine Genevois

Personnalités politiques, pianiste, professeur ou acteurs du monde associatif, cette année, plusieurs personnes qui ont marqué le Nord Franche-Comté sont décédées.

Louis Souvet, ancien sénateur-maire de Montbéliard

Louis Souvet est décédé le 29 juin 2020, à l'âge de 88 ans. L'ancien sénateur-maire de Montbéliard a marqué la vie politique du Nord Franche-Comté. Il a été maire d'Exincourt dans le Doubs, de 1965 à 1989, puis de maire de Montbéliard de 1989 à 2008. En parallèle, il a présidé la communauté d'agglomération de Montbéliard. Il a également exercé le mandat de sénateur du Doubs de 1980 à 2009. Lors de ses obsèques, le 4 juillet, 700 personnes lui ont rendu hommage.

Jeannine Genevois, maire de Romagny-sous-Rougemont

Jeannine Genevois, la maire de Romagny-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort est décédée lundi 30 novembre, des suites du Covid-19. Elle avait été réélue en mars dernier pour un deuxième mandat à la tête de la commune.

Gilbert Sigrist, pianiste de Gilbert Bécaud et Charles Aznavour

Gilbert Sigrist nous a quitté le samedi 2 mai, à l'âge de 82 ans. Il est mort des suites d'une longue maladie. Le musicien est né à Belfort en 1938, il a grandi dans le quartier de la Pépinière, où ses parents tenaient une épicerie, rue Foltz. Sa carrière a décollé dans les années 60. De 1964 à 1978, il a accompagné Gilbert Bécaud, comme pianiste puis comme chef d'orchestre. Il a également joué pour des artistes comme Rika Zaraï, Barbara et Charles Aznavour, entre 1986 et 2000.

Josette Billault-Lebossé, la créatrice du festival des Mômes de Montbéliard

Josette Billault-Lebossé est décédé en mars 2020, des suites d'une longue maladie à l'âge de 57 ans. Elle a marqué le monde de la culture, notamment en créant le Festival des Mômes à Montbéliard en 2000. Mère de deux enfants, elle s'était installée en 2014 dans le Haut-Rhin, pour travailler à l'ouverture du site de la Comète, un lieu de vie, d'animation, de culture et d'échange.

Pierre Beaufils-Testa, ancien professeur belfortain

Le 4 septembre 2020, Pierre Beaufils-Testa s'est noyé dans l'Hérault, à l'âge de 68 ans. D'abord professeur d'histoire-géographie, il a ensuite été proviseur du lycée Jules-Ferry à Delle et du lycée Courbet à Belfort où il a terminé sa carrière en 2015.

Jacques Crevoisier, ancien formateur et entraîneur franc-comtois

Jacques Crevoisier, natif de Delle est mort à l'âge de 72 ans, le 17 mai 2020. L'entraîneur était passé par le FC Sochaux Montbéliard dans les années 2000, en tant que coordinateur du club. Il a aussi été consultant sportif sur Canal+, où il commentait le championnat anglais.

Ils nous ont également quittés en 2020

Stéphane Moulin, ancien arbitre international de football

Le Jurassien, Stéphane Moulin, ancien arbitre international de football, s'est éteint le 8 novembre à l'âge de 57 ans. Il a marqué le football international en arbitrant environ 300 matches professionnels de Ligue 1 et 2, ainsi qu'une coupe d'Europe entre 1995 et 2008. Il avait aussi dirigé le Trophée des Champions entre Monaco et Nantes en 2000 lors de l'inauguration du stade Bonal à Sochaux.

Jacques Calvet, ancien patron de PSA

L'ancien patron de PSA, est décédé le 9 avril à l'âge de 88 ans, Jacques Calvet, avait dirigé le groupe PSA de 1984 à 1997. Il restera comme l'homme qui a sauvé le groupe dans les années 80, au prix de dures restructurations qui ont forgé sa notoriété. Sa carrière avait débuté en 1957, à la Cour de Comptes. Il avait ensuite rejoint le cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, quand ce dernier était secrétaire d'État aux Finances.

En octobre 1994, il avait assisté au 2.000e match professionnel du FCSM, le groupe PSA était à l'époque propriétaire du club.