Cesson-Sévigné : un caissier de Carrefour se filme en direct au travail et fait un carton sur les réseaux

Nathanaël travaille depuis trois ans au Carrefour de Cesson-Sévigné près de Rennes. En parallèle, il collabore avec le structure BMS Esports, qui encadre des joueurs de jeux vidéos en compétition. Le jeune homme possède aussi une chaîne Twitch, avec un nombre d'abonnés relativement modeste avant le vendredi 28 juillet.

Ce jour-là, il décide sur un coup de tête de lancer une diffusion en direct pendant sa journée de travail à la caisse du Carrefour de Cesson-Sévigné. On le voit discuter avec ses clients, qui n'apparaissent jamais à l'écran, mais dont on entend distinctement les échanges avec le jeune homme.

Très souriant, Nathanaël engage la conversation avec la plupart des clients : il discute de couches avec une cliente, se moque gentiment d'une cagnotte vide, ou partage un moment de rigolade avec une femme divorcée après lui avoir demandé si "son mari était en bonne santé".

Les réseaux sociaux s'enflamment

Très peu de temps après le début de son direct, certains twittos très suivis, comme "Arkunir" (près d'un million d'abonnés) partagent son contenu. Son tweet est vu plus de cinq millions de fois. Une visibilité à double tranchant puisque Nathanaël atteint rapidement un nombre important de spectateurs en direct, mais sa direction est mise au courant.

Il est convoqué par sa direction, et le groupe Carrefour lui-même s'en mêle, avec un tweet qui montre l'état-major américain en pleine réflexion sous la présidence de Barack Obama. Et cette légende : "Nous devant le stream. Tu nous as bien fait rire mais c'est interdit BG... Mais tu nous as bien fait rire."

Au final le jeune Rennais s'en est tiré avec une petite remontrance, mais le groupe a plutôt bien pris cette visibilité pour la marque et n'a pas sanctionné Nathanaël. Le jeune homme a lui vu son nombre d'abonnés sur Twitch et Twitter exploser (plus de 20 000 abonnés sur chaque plateforme) et propose désormais du contenu plus régulièrement, avec l'espoir d'en vivre.