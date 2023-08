Cette influenceuse bisontine vante la Franche-Comté sur TikTok

Vous avez peut-être vu son profil passer dans vos recommandations sur le réseau social TikTok. Elle s'appelle La petite de Franche-Comté et elle est suivie par plus de 20 000 personnes. Vous l'aurez compris son sujet de prédilection c'est notre région. Une thématique qui lui est venue au moment de la création de son compte en 2021 : "Je voulais créer du contenu mais je ne savais pas de quoi parler au début. Finalement je me suis dit que je pouvais parler de ma région et même la promouvoir sur les réseaux sociaux."

Déconstruire les clichés sur les franc-comtois

Dans ses vidéos humoristiques de soixante secondes, l'influenceuse tente aussi de déconstruire les clichés sur les franc-comtois. Elle reçoit régulièrement des messages qui lui disent que les "franc-comtois sont des personnes un peu rurales, entourées de vaches...C'est le cas, on est une terre de paysans mais dans le bon sens du terme. On est des gens authentiques. J'essaie de détourner ça et de montrer toute la beauté de notre région" explique l'influenceuse sourire aux lèvres.

Dans ses vidéos elle aborde aussi des sujets plus sérieux. La petite de Franche-Comté aime faire des vidéos éducatives sur l'Histoire du territoire et les personnalités qui l'ont marqué : "On a des illustre franc-comtois comme Victor Hugo, Courbet et d'autres artistes, écrivains ou chercheurs. Le but c'est d'essayer de faire connaître au plus large public possible qu'on a quand même une grande histoire au niveau de la Franche-Comté" .

Chaque jour l'influenceuse reçoit des dizaines de commentaires, tous très positifs. Si la plupart de ses abonnés habitent la Franche-Comté, d'autres font les curieux. Si bien que la tiktokeuse reçoit des messages de personnes à qui elle a donné envie de visiter le coin : "Quand je parle de tous nos lacs au niveau de la Franche-Comté, on me dit souvent que ça donne envie, qu'ils ont envie de découvrir la région".