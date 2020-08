Chadwick Boseman, le héros du film Black Panther, est mort à 42 ans d'un cancer

Il avait connu la gloire en incarnant le premier super-héros noir, Black Panther. L'acteur Chadwick Boseman est mort, emporté par un cancer du colon à l'âge de 42 ans. Sa famille l'a annoncé sur les réseaux sociaux vendredi 28 août. Il est décédé à son domicile de Los Angeles, avec sa femme et ses proches à ses côtés détaille le communiqué. On y apprend également que Chadwick Boseman luttait contre ce cancer depuis quatre ans même s'il ne l'avait jamais dit publiquement.

" Incarner King T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière", ajoute le communiqué de la famille de Chadwick Boseman. Le succès planétaire au box-office de ce film avait donné un élan supplémentaire à son parcours artistique. Il avait également joué dans Da 5 Bloods, de Spike Lee, et Marshall, de Reginald Hudlin. Il avait incarné le chanteur James Brown dans le biopic musical Get On Up.

Une pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

L'annonce de la mort de Chadwick Boseman a beaucoup ému à Hollywood et dans les reste des Etats-Unis. Ainsi, son acolyte du film Avengers : Infinity War, Mark Ruffalo, qui joue Hulk, déclare sur Twitter son admiration.

C'était un immense honneur de travailler avec toi et de te connaitre. Quel homme généreux et sincère tu étais. Tu croyais dans la nature sacrée du travail et tu lui donnais tout. Beaucoup d'amour à ta famille. Et beaucoup d'amour de notre part à tous qui restons là.