Changement de fréquences de France Bleu Pays de Savoie : votre commune est-elle concernée ?

Vous habitez en Combe de Savoie, à l’entrée de la Maurienne ou en Tarentaise ? Entre le 13 et le 15 juin, France Bleu Pays de Savoie change de fréquences, de Montmélian à Val d’Isère, pour vous offrir une meilleure qualité de réception. Votre radio, qui fête cette année ses 35 ans, est diffusée en Savoie et Haute-Savoie depuis 1988 à partir de 47 émetteurs, principalement implantés dans ces deux départements. Pour partie, la diffusion est opérée à partir de douze émetteurs synchronisés sur une fréquence unique (103,9 MHz). Cette solution avait été retenue à l’occasion des Jeux olympiques d’Albertville en 1992 pour permettre la couverture FM des axes d’accès aux différents domaines skiables des Trois Vallées. Mais la diffusion doit aujourd'hui être adaptée.

Une opération effectuée par hélicoptère

Entre le mardi 13 et le jeudi 15 juin 2023, la fréquence de France Bleu Pays de Savoie va donc être réaménagée sur douze émetteurs, sous réserve que les conditions météorologiques le permettent à cette période : cette opération technique doit en effet être réalisée par hélicoptère, en raison des contraintes d'accès aux sites dont l’altitude est supérieure à 2.000 mètres. La fréquence historique de l’émetteur du Mont du Chat n’est pas concernée par ces réaménagements. La réception de France Bleu Pays de Savoie à Chambéry est maintenue sur la fréquence 103,9 MHz. Voici la liste des douze émetteurs concernés.

Mardi 13 juin, les émetteurs situés dans la vallée de Val d’Isère et une partie de ceux des Trois vallées, sites les plus éloignés de Chambéry, verront leur fréquence modifiée

Aime : 104,1

Bourg-Saint-Maurice : 103,7

Villaroger : 103,7

Val d’Isère : 103,7

Mercredi 14 juin, les émetteurs de la vallée de Belleville jusqu’à Moutiers changeront de fréquence

Moutiers : 87,7

Bozel : 91,4

Les Allues : 103,7

Saint-Jean-de-Belleville : 103,8

Saint-Martin-de-Belleville : 105,3

Jeudi 15 juin, les émetteurs de Montmélian à Albertville seront à leur tour concernés par le changement de fréquence

Albertville : 104,1

Aiguebelle : 98,4

Montmélian : 98,9

La liste des douze émetteurs concernés par les nouvelles fréquences

France Bleu Pays de Savoie est écoutée chaque jour par près de 90.000 auditeurs en Savoie et Haute-Savoie (Thonon, Annemasse, Cluses, Chamonix, Annecy, Chambéry, Albertville, Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane).

