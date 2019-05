Changement fréquences TNT en Normandie : on vous explique comment recevoir à nouveau la télé

Normandie, France

Ne paniquez pas. On va vous expliquer comment recevoir à nouveau la télévision, malgré l'intervention d'une quarantaine de techniciens entre lundi 13 et mardi 14 mai, en Normandie. Des interventions qui ont pour objectif de libérer des fréquences pour le très haut débit, la 4G et la 5G, aux opérateurs de téléphonie mobile.

Pour capter de nouveaux toutes les chaînes rien de bien compliqué. Tout d'abord la première chose à faire, allumer sa télé. Puis appuyer sur le bouton "Menu" ou "Home" son nom diffère selon les modèles de télécommandes et de choisir la fonction "recherche des chaines". Elle peut se trouver dans un sous-menu appelé "Menu réglages". Tapez ensuite sur la touche "OK".

La recherche des nouvelles chaines est alors en cours. Vous n'avez plus qu'attendre quelques minutes pour recevoir à nouveau correctement la télévision. Et pour être sur que la manipulation a bien fonctionné vous pouvez par exemple mettre la Une ou la 6 et vérifier que ça correspond bien à TF1 et à M6.

Enfin dernière précision, tout le monde n'est pas concerné par ce changement de fréquence. Si vous recevez la télévision via une box internet, la fibre ou encore par satellite, aucun écran noir à l'horizon. Vous pourrez passer votre nuit tranquillement devant le poste.