Chanson française : Fabien Lecoeuvre en direct dans nos studios

Rouen, France

La chanson est pour lui une passion depuis son plus jeune âge. Il en connait toutes les histoires, des plus émouvantes aux plus insolites.

Fabien Lecoeuvre s'est fait connaître du grand public en participant à l'émission "Les années bonheur" sur France télévision avec Patrick Sébastien.

Il a également participé pendant cinq ans à l'émission "On repeint la musique" avec Serge Poézévara sur France Bleu.

Rencontrez Fabien Lecoeuvre

Ce vendredi 13 septembre, il est l'invité exceptionnel de Richard Gauthier de 14h à 16h sur France Bleu Normandie. Deux heures d'interview pour parler bien sûr anecdotes mais aussi de la carrière de Fabien Lecoeuvre. En dehors de ces apparitions en radio ou en télévision, il a aussi écrit des livres, co-écrit le film "Cloclo" et bien d'autres choses encore qu'il dévoilera au micro.