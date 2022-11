Chantal Goya : "Johnny, qui vivait chez moi à Paris, a invité 100 bikers à la maison !"

Elle a impressionné les Beatles, vécu en colocation avec Johnny, jeté des tomates sur son premier public… Chantal Goya, la chanteuse aux nombreux succès pour enfants, semble avoir eu plusieurs vies, tellement la sienne est riche en anecdotes ! Mais que sait-on sur sa vie en France ?

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est Chantal Goya qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Du Vietnam aux Vosges

Chantal Goya est née à Saigon au Vietnam, sur une plantation de caoutchouc. Chahutés par la guerre, ses parents fuient le pays quand elle a cinq ans. Direction Remiremont dans les Vosges, où ses grands-parents vivent déjà.

Remiremont est une très jolie ville historique, très fleurie

Paris en patins à roulettes

À l'adolescence, Chantal s'installe à Paris en famille, dans la bien-nommée "rue de Paradis" dans le Xe arrondissement. Elle se souvient qu'avec ses premiers patins à roulettes en fer, elle dévalait toutes les rues de la capitale, de la rue de Maubeuge jusqu'aux Tuileries, en marquant l'arrêt au dernier étage des Galeries Lafayette pour prendre un chocolat chaud.

Je traversais tout Paris en patins à roulettes

Son lien avec la Martinique

La Martinique, île de naissance de sa mère et de ses grands-parents, évoque chez Chantal Goya de doux souvenirs d'enfance. Celle qui est cousine, non pas de Bécassine, mais du chanteur Philippe Lavil, nous cite le riz au lait à la vanille, les langoustes grillées, les caris créoles, le ti' punch (même si elle ne boit pas d'alcool), "il y a beaucoup de bonnes choses à manger !"

La Martinique est un pays où l'on fait très bien la cuisine

Son exil en Angleterre avec les Beatles

Très appliquée dans ses études, Chantal passe l'écrit du Bac et obtient même une mention. Mais une panne de réveil lui fait rater l'oral ! Son père l'envoie passer ses vacances dans une famille au pair en Angleterre. "L'expérience de ces trois mois à Londres a été incroyable !" Introduite par son beau-père de l'époque, le duc de Bedford, elle fait des rencontres qui vont marquer sa vie, comme celles des comédiens Michael Caine, Terry Stamp et même des Beatles !

Les Beatles étaient fascinés par moi, car j'habitais Paris

Son premier concert à Paris

Son tout premier concert était près de la Seine à Paris, avec les musiciens de Jean-Jacques Debout. Elle chantait sa toute première chanson : "C'est bien Bernard le plus veinard de la bande". Sans aucune expérience, sans savoir ce qu'elle devait faire, sans même avoir répété, elle s'est demandé ce qu'elle faisait ici. Le public lui a même envoyé des tomates !

J'ai ramassé les tomates qu'on m'envoyait et je les ai renvoyées dans le public

Sa colocation avec Johnny Hallyday

"Johnny Hallyday faisait des travaux chez lui, Sylvie (Vartan) était à New York, il ne savait pas où dormir. Je lui ai proposé une chambre chez moi et il est resté quasiment six mois !" Chantal Goya vivait alors dans un grand appartement rue des Saints-Pères à Paris, auquel on accédait par une rue très étroite. Il en fallait plus pour décourager le rocker qui a invité une centaine de bikers dans l'appartement !

Vous imaginez 100 bikers à la maison ? On aurait dit un tremblement de terre, j'étais affolée !

Sa vie dans l’Indre

Chantal Goya vit aujourd'hui près du parc régional de la Brenne dans l'Indre, qu'on appelle aussi le pays des 1 000 lacs. Un espace naturel où de nombreux oiseaux migrateurs font escale pour l'hiver. "On y aperçoit des grues cendrées ou encore des cigognes". Elle apprécie également les nombreux marchés de sa région, notamment celui de Loches. "Je prends mes deux paniers et je remplis avec tout ce que je trouve".

Pas sûr que Marie-Rose, le personnage principal de ses spectacles, s'installe très longtemps dans l'Indre. "Avec son soulier qui vole, elle va partout !" Chantal Goya, son alter ego, avoue avoir la bougeotte, "je suis gémeaux, un signe d'air et de mouvement, alors plus je bougerai mieux je me porterai. C'est une question de survie" !

Les turbulences dans l'avion ? Ça m'amuse, je n'ai peur de rien !