Chantons Aznavour une soirée musicale autour de Dany Brillant ce vendredi 10 décembre sur France 3

180 millions de disques vendus à travers le monde, plus de 80 ans de carrière et 1300 chansons à son actif, Charles Aznavour est une légende de la chanson française. Dany Brillant, l’un de ses plus grands admirateurs, lui rend hommage ce vendredi soir sur France 3 en partenariat avec France Bleu