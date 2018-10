Il était un monstre sacré de la chanson française : Charles Aznavour est décédé cette nuit. Francebleu.fr revient sur la carrière exceptionnelle du chanteur.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Édith Piaf le remarque, il se produit à l'époque en duo aux côtés du pianiste Pierre Roche. Tous deux se retrouvent alors intégrés à sa tournée qui met le cap sur le Canada et les États-Unis aux côtés des vedettes de l'époque, les Compagnons de la Chanson.

Eddie Constantine, Edith Piaf et Charles Aznavour © Getty -

Au fil des années 50, il bataille ferme pour vivre de son art, l'accueil du public est froid, les critiques sur sa voix sont nombreuses. Il faut attendre 1956 et son premier passage à l'Olympia pour que l'horizon s'éclaircisse grâce notamment à son premier grand succès intitulé "Sur ma vie". Quatre ans plus tard, il accède définitivement au statut de "star" de la chanson française avec son titre, "Je m'voyais déjà".

Charles Aznavour en studio © Getty -

Il enchaîne alors toute une série de tubes qui deviennent aussitôt des standards, réclamés par le public à chacun de ses tours de chant, à l'image de : "Il faut savoir", "La mamma", "La bohème", "Et pourtant", "Que c'est triste Venise", "Emmenez-moi" ou encore son fameux "Désormais". Les années 70 sont fastes, à l'image de la précédente décennie, il collectionne à nouveau toute une série de succès édités sur le fameux label d'Eddie Barclay, à l'image de : "Mourrir d'aimer", "Les plaisir démodés", "Idiote je t'aime", "Comme ils disent","Nous irons à Vérone", ou encore "Mes emmerdes".

Johnny Hallyday et Charles Aznavour au cours d'une émission de radio. © Getty -

Grace à ses sublimes compositions, Charles Aznavour impose avec talent sa marque de fabrique sur les thèmes qui lui sont chers, à savoir : le temps qui passe et l'amour perdu. N'oublions également en plein vague yéyé, ses deux admirables chansons pour Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, "La plus belle pour aller danser" et "Retiens la nuit".

Charles Aznavour en concert © Maxppp - JP. Gandul

Sans cesse en tournée aux quatre coins du monde, il se produit dans les salles les plus prestigieuses. En 1988, l'Arménie est victime d'un terrible tremblement de terre, il écrit alors "Pour toi Arménie", qui l'aide à soulever des fonds en faveurs des milliers de sinistrés. En 2009, le président de la République d'Arménie le nomme au poste d'ambassadeur en Suisse. La France perd aujourd'hui un grand compositeur et interprète, après la disparition il y a peu de Johnny Hallyday, la chanson française est à nouveau cruellement en deuil.

Charles Aznavour et Georges Brassens © Getty