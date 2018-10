Poitiers, France

La mort de Charles Aznavourest un coup dur pour tous les Arméniens, puisque le chanteur a toujours entretenu des liens fort avec sa terre de cœur, le pays de ses parents. Environ 400 familles arméniennes vivent à Poitiers et une épicerie arménienne propose des produits de ce pays. Elle tenue par un couple d'Arméniens, Haykaz et Anush Avetisyan, qui nous expliquent toute l'importance de Charles Aznavour pour eux et pour leur pays.

Plus qu'un ambassadeur

"Je ressens comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille" confie la gérante, Anush Avetisyan. Elle raconte que son père l'a emmenée à un concert d'Aznavour en Arménie quand elle avait 3 ou 4 ans.

"C'est un choc, une grande perte... pour moi, il sera toujours vivant" Anush Avetisyan

Son mari, Haykaz Avetisyan, explique que Charles Aznavour était plus qu'un ambassadeur : "Ici en France quand on dit "je suis Arménien", vous répondez Charles Aznavour!". Les larmes aux yeux, Anush confie : "Il a toujours beaucoup fait pour l'Arménie et pour nous, les Arméniens. On perd une grande personne".

Les Arméniens de Poitiers pourraient se réunir pour une soirée d'hommage à Charles Aznavour dans les prochains jours.

