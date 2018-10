L'auteur de "la Bohème", "La Mama", ou de "Je m'voyais déjà" aura passé plus de soixante ans en haut de l'affiche. Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans dans son domicile du sud de la France. Véritable ambassadeur de la chanson française, il était aussi un passionné de vins de Bordeaux.

Chanteur, comédien, Charles Aznavour aimait les truculences de la vie et il nourrissait une passion pour Château Cheval Blanc à St Emilion. Il avait aussi été en 2002 parrain des vendanges du Château Pape Clément, avec Gérard Depardieu. Et il avait également été intronisé à Château Pichon à Pauillac.

On avait dîné au château et partagé quelques bouteilles de Cheval Blanc il y a 18 ans. Il s'était beaucoup intéressé à la propriété. On m'a dit qu'il buvait du Cheval Blanc avant de monter en scène. C'est mieux qu'un médicament je trouve, même si ça n'est pas remboursé par la Sécu! — Pierre Lurton gérant du Château Cheval Blanc