Mort de Charles Aznavour : ses films sur grand écran

Par Jean-Luc Vabres, France Bleu Paris et France Bleu

Alors que Charles Aznavour est mort dans la nuit de dimanche à lundi, retour sur sa carrière au cinéma qui est plus que conséquente. Il a tourné avec les plus grand metteurs en scène et donné la réplique à de prestigieux comédiens. Coup de projecteur sur ses principaux films.