Charles III en France : culture, sport, grands patrons, des invités prestigieux au dîner de Versailles

Ils seront 160 à pouvoir goûter au prestigieux menu servi en l'honneur du roi Charles III et de Camilla , a rrivés ce mercredi en France pour une visite de trois jours. Autour du homard bleu et des tourteaux de la chef Anne-Sophie Pîc ou des desserts de Pierre Hermé , des invités tout aussi illustres.

Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg, Yann Arthus Bertrand

Parmi les personnalités du monde de la culture, on attend notamment le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, les acteurs Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Emma Mackey, les écrivains Ken Follett, Kate Elliott et Christopher Hampton, les photographes Bettina Rheims et Yann Arthus-Bertrand. Le comédien Guillaume Gallienne et le violoniste Renaud Capuçon seront également autour de la table, a appris franceinfo.

Arsène Wenger, Didier Drogba, Amélie Mauresmo et Tony Estanguet

Parmi les représentants du monde sportif figurent l'ancien manager d'Arsenal Arsène Wenger, les ex-footballeurs Didier Drogba et Patrick Viera qui ont beaucoup joué en Angleterre, l'ancienne joueuse de tennis Amélie Mauresmo (gagnante de Wimbledon en 2008) ou encore le président du comité d'organisation de Paris 2024 Tony Estanguet.

Les partons de LVMH, Chanel, Engie, Free ou Renault

Les grandes entreprises françaises seront fortement représentées avec Bernard Arnault (LVMH), accompagné de sa fille Delphine, à la tête de Christian Dior, indique franceinfo. La patronne de Chanel Leena Nair sera également présente.

Xavier Niel, le patron d'Illiad, la maison-mère de Free sera autour de la table, tout comme Catherine Macgregor, la patronne d'Engie, Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, et Rodolphe Saadé, le PDG de l'armateur CMA-CGM.

Cinq ministres et une poignée de politiques

La liste d'invités comprend aussi des responsables d'institutions franco-britanniques ainsi qu'une quinzaine de politiques, dont cinq membres du gouvernement : la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, la Secrétaire d’État chargée de l’Europe Laurence Boone, et la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak. Le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, les accompagneront.

La table de la Galerie des glaces est dressée dans les moindres détails. © Radio France - Victoria Koussa/franceinfo

La vaisselle du dîner royal, dans la Galerie des glaces. © Radio France - Victoria Koussa/franceinfo