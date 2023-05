Charles III : la quiche du couronnement au menu du "Big Lunch" ce dimanche

Epinards, fèves et estragon : ce sont les trois ingrédients conseillés par la famille royale pour réaliser "la quiche du couronnement"

Suite des festivités outre-Manche. À la volonté du roi Charles III et de la reine Camille, les sujets britanniques sont invités à se retrouver dans la rue ce dimanche midi pour manger "la quiche du couronnement" au menu du "Big Luch" (grand déjeuner) au lendemain de la cérémonie à l'abbaye de Westminster .

ⓘ Publicité

Une recette dévoilée mi-avril par le palais : une quiche aux épinards, fèves et estragon après le "coronation chicken", le poulet poché servi pour le couronnement d'Elizabeth II en 1953.

À lire aussi Couronnement de Charles III : on a testé la quiche royale servie aux 2 000 invités

"À manger chaud ou froid avec une salade verte et des pommes de terre bouillies"

Pour la recette, en plus des épinards, des fèves et de l'estragon, il faut prévoir lait, crème fraîche, œufs et bien sûr, cheddar.

C'est un plat qui "s'adapte facilement à différents goûts et préférences", vante la famille royale sur Twitter. "À manger chaud ou froid avec une salade verte et des pommes de terre nouvelles bouillies".

Le même succès que le poulet sauce curry d'Elizabeth II ?

La quiche connaîtra-t-elle autant de succès que le "coronation chicken" d'Elizabeth II, également surnommé "Poulet Reine Elizabeth"? Ce poulet poché enrobé d'une sauce crémeuse au curry, servi au palais de Buckingham lors d'un banquet du couronnement de la reine en 1953, est devenu un classique de la gastronomie britannique.

Il est désormais proposé en plat préparé dans les supermarchés, comme garniture de sandwichs ou décliné en plusieurs variations dans les livres de cuisine.

Concert dimanche soir

Dimanche soir, un concert aura lieu devant 20.000 personnes au château de Windsor, à l'ouest de Londres.

Katy Perry, Lionel Richie, le ténor Andrea Bocelli ou le pianiste Lang Lang seront les têtes d'une affiche marquée par l'absence de stars britanniques.

Enfin, la famille royale appelle les Britanniques à faire des actions de bénévolat le lundi 8 mai férié.