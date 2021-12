Charlie et Styl'O : "On admire le coucher de soleil du haut de la dune du Pilat"

Charlie et Styl'O, le duo comique du Parodisque, à écouter tous les dimanches sur France Bleu, se confient sur les lieux qu'ils apprécient en France. Nantes, Biscarrosse, les marchés de l'Est et le soleil du Sud. Place(s) à la France de Charlie et Styl'O !

Charlie et Styl'O forment le duo de chansonniers du Parodisque, bien connu des auditeurs de France Bleu. En couple dans le travail, mais également dans leur vie privée, ils partagent de nombreux points communs. Pour France Bleu, ils se plongent dans leurs souvenirs, aux quatre coins de la France.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le couple de chanteurs-humoristes, Charlie et Styl'O, qui nous dévoile les lieux importants de leurs vies.

Leur enfance à Nantes

Charlie et Styl'O sont tous les deux originaires de Nantes, en Loire-Atlantique. Si Charlie a grandi à la campagne, entourée de vaches, de poules, de moutons et de pigeons, Styl'O, quant à lui, a passé son temps à traîner près des lacs de Nort-sur-Erdre avec ses copains.

Leurs vacances en Bretagne, en Vendée et dans les Ardennes

Ils habitaient à quelques kilomètres l'un de l'autre, et pourtant leurs vacances étaient radicalement différentes. Charlie a arpenté les côtes du Morbihan en Bretagne, à Erdeven, plus précisément. Elle se souvient de la plage de Kerhillio, des alignements de Kerzerho, de la Barre d'Etel, mais surtout de la dégustation de crêpes et des moules-frites.

Styl'O, lui, faisait les marchés de Noirmoutier, de La Guérinière ou bien encore de Barbâtre avec ses parents camelots. Une ambiance de petit village éphémère qu'il adorait, malgré la contrainte de se lever très tôt.

Son deuxième souvenir marquant, ce sont les voyages en voiture jusqu'à Givet dans les Ardennes, pour rejoindre le reste de sa famille. Quasiment à la frontière belge, le trajet durait plus de huit heures. Mais avec sa couverture, ses réserves de nourriture et surtout son walkman jouant en boucle Michael Jackson, le temps passait très vite.

J'avais un T3 à l'arrière de la voiture

Leur coup de foudre pour Biscarrosse-Plage

Bien qu'ils se soient rencontrés près de Nantes, lorsqu'ils passaient leur BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) à Nort-sur-Erdre, c'est à Biscarrosse-Plage dans les Landes qu'ils ont un coup de foudre. Un coup de foudre pour cette ville qu'ils visitent chaque année. Entre la plage, les marchés nocturnes, les écureuils qui grimpent dans les pins, les vagues qui viennent déferler pendant qu'ils se font masser sur la plage, Charlie a du mal à trouver les mots.

Il y a quelque chose à Biscarrosse que je ne peux pas vous expliquer

Un avis partagé par Styl'O qui décrit une atmosphère maritime imprégnée de l'odeur des pins. Plaisir ultime pour le duo, se rendre sur la dune du Pilat (la plus haute dune d'Europe) pour admirer et applaudir le coucher de soleil.

L'Alsace, la Lorraine et le Sud de la France

Continuons notre tour de France avec la région que Charlie et Styl'O ne connaissent pas, mais qui les font rêver. D'une même voix, ils citent les marchés de Noël de l'Est de la France, en Alsace et en Lorraine. Styl'O l'assume :

Quand je vois des photos des marchés de Noël, je kiffe ça. Je suis un peu fleur bleue, en fait

Lors d'un road trip l'été dernier à moto, Charlie et Styl'O ont découvert les Gorges du Verdon, de Marseille à Nice, en passant par Saint-Tropez. Un coin où ils se verraient bien vivre, au soleil, pendant un moment. Charlie l'affirme :

Depuis longtemps, toute cette région me fait rêver

Leurs spécialités régionales préférées

Question goûts culinaires régionaux, Styl'O cite, sans hésitation, les frites du Nord de la France. Préparées avec le fameux "blanc de bœuf" qui rend les frites bien grasses mais si bonnes.

Charlie reste fidèle à sa région natale, avec sa recette maison de galettes à l'andouille de Guémené et au curry nantais. Avec des étoiles plein les yeux, elle nous invite à goûter :

C'est mon petit péché mignon, il faut goûter ça, c'est magique !

Et quelle est la passion culinaire de l'autre ? On apprend avec malice, que Charlie est très gourmande de chocolat et qu'elle adore "manger en règle générale". Ce à quoi elle répond que Styl'O se restreint beaucoup, mais il peut dévorer un paquet de chips en moins d'une heure.

Une chose importante à savoir

En attendant de les voir sur scène avec leur nouveau spectacle en préparation, Charlie et Styl'O sont à retrouver dans le Parodisque tous les dimanches à 6h55 et 17h55 sur France Bleu. Retrouvez également leurs clips parodiant l'actualité sur francebleu.fr

Et pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, Charlie et Styl'O et les équipes des 44 locales du réseau France Bleu, vous offrent un clip festif, "En non-stop, France Bleu."