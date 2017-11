Festival du journalisme à Château-Gontier : le programme complet du Press’Tiv@l INFO en novembre 2017

Le sixième festival du journalisme du Pays de Château-Gontier durera du 3 au 30 novembre. En 2017, il se consacre au thème "L’investigation au cœur de..."

Elise Lucet, Mélanie-Jane Frey, Arnaud Roiné, Chaunu… Cette année encore les têtes d’affiches seront nombreuses au Press’Tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier. En un mois, ce festival qui porte "un autre regard sur le journalisme" va organiser autant d’événements qu’une saison culturelle entière, se plaît à rappeler son secrétaire général, Jean-Marie Mulon.

Le festival a de nouveau invité Elise Lucet, qui n’avait finalement pas pu venir en 2016. La journaliste, notamment présentatrice des émissions "Envoyé spécial" et "Cash investigation", participera à la grande soirée du vendredi 24 novembre au théâtre des Ursulines, sur le thème de "L’investigation au cœur de…".

L’organisation diffusera des extraits des émissions, dont un reportage sur les conditions de travail dans les magasins Lidl, qui a battu des records d’audience avec plus de 3,8 millions de téléspectateurs.

Mais « il y a 4 soirées qui vont précéder ce moment avec Elise Lucet, et je pense qu’il ne faut en rater aucune », rappelle Jean-Marie Mulon :

Le festival fait aussi la part belle aux dessinateurs de presse et aux photographes, avec neuf expositions au total, du 3 au 30 novembre, dont celles du dessinateur Chaunu, publié dans le journal Ouest-France, du photographe Jérémy Lempin, qui a intégré un groupe de supporters « ultra » du RC Lens, ou encore du photographe d’origine lavalloise Arnaud Roiné, qui a rencontré le personnel soignant dans un centre de traitement contre le virus Ebola à Conakry, en Guinée.

En quelques chiffres, le Press’Tiv@l INFO, ce sont une vingtaine de journalistes invités, une quarantaine d’événements, une vingtaine d’établissements scolaires qui accueillent des ateliers et plus de 5.000 visiteurs.

"Les gens nous interpellent dans la rue, ils nous demandent ce qui va se passer au Press’Tiv@l INFO, se réjouit Serge Guilaumé, le vice-président du Pays de Château-Gontier, chargé de l’action culturelle et membre de l’organisation du festival depuis trois ans. C’est tout à fait nouveau, très intéressant et très agréable bien sûr, parce que ça montre que le Press’Tiv@l INFO au Pays de Château-Gontier s’est vraiment implanté."

On dit souvent qu’un festival met cinq ou six ans pour arriver à maturité et là, on y est. – Serge Guilaumé, vice-président du Pays de Château-Gontier