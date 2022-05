Châteauroux Métropole accueillera la finale du concours Miss France 2023

Diane Leyre (Miss France 2022) et Sylvie Tellier (Directrice Générale Miss France) ont fait le déplacement à la Foire-Expo de Châteauroux pour annoncer la nouvelle avec Gil Avérous et Marc Fleuret

C'est donc officiel, le MACH 36 de Châteauroux-Déols accueillera bien l'élection de Miss France 2023. L'annonce a été faite ce mardi après-midi à la Foire-Expo de Châteauroux par le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole, Gil Avérous, en présence du président du conseil départemental de l'Indre, Marc Fleuret et de deux invitées d'honneur Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France et Diane Leyre, Miss France 2022.

L'événement se déroulera entre le 15 et le 18 décembre, la date précise n'est pas encore connue. Petite incertitude liée aux diffusions des demi-finales et de la finale de la coupe du monde de football 2023 au Qatar. La décision finale de diffusion appartiendra au groupe TF1 sachant tout de même que la finale du Mondial de football de se jouera le 18 décembre et que le 17 décembre est un samedi.

le choix de Châteauroux favorisé par l'expérience de 2018

Une annonce qui est venue confirmer la nouvelle dévoilée il y a quatre jours par nos confrères de la Nouvelle République. Miss France fera donc son grand retour à Châteauroux après un premier passage très apprécié en 2018 pour l'élection de Maëva Coucke confirme Sylvie Tellier. "Il y avait beaucoup de villes en compétition. C'est vrai que le fait d'être venu il y a cinq ans et de profiter de cette fluidité dans les échanges - avec Gil Avérous, le maire de Châteauroux, le département de l'Indre - a favorisé notre choix [...] Nous nous sentons très bien accueillis dans l'Indre, à Châteauroux, et c'est un vrai plaisir de revenir".

Un retour qui commencera dès le mois de juin pour les équipes techniques qui viendront en repérage au MACH 36 pour commencer à préparer la soirée dans la salle de spectacle. Des tournages sont également prévues dans l'Indre pour préparer une vidéo de présentation du département qui sera diffusée dans le cadre de cette grande soirée. Des surprises demeurent. On ne sait pas encore quelle tête d'affiche animera cette élection. En 2018, le chanteur Ed Sheeran avait ravi les fans de sa présence.