Cher : Le Berry Républicain en campagne !

Le Berry Républicain, en campagne cette semaine. Depuis lundi, le quotidien du Cher va à votre rencontre. Le journal avait garé sa camionnette sur la place des Marronniers à Bourges où se tenait le marché.

Le groupe Centre France, pour la première fois, monte une opération à l'échelle des 8 départements où il est présent, de l'Eure et Loir à la Corrèze : une semaine pour donner la parole à ses lecteurs, juste avant la présidentielle. Le Berry Républicain vous propose même de voter : une urne est disposée dans la camionnette et vous votez pour la préoccupation numéro 1 que vous aimeriez voir prise à bras le corps par les candidats à l'élection présidentielle... Vous avez le choix parmi 10 problématiques, de l'insécurité à l'environnement...

Les bulletins dépouillés placent l'emploi au coeur des préoccupations des lecteurs du groupe Centre France © Radio France - Michel Benoit

Elsa Charnay, journaliste du groupe Centre France, l'explique : "C'est l'emploi qui arrive comme première préoccupation...de loin et les gens sont dégoûtés par des politiciens qu'ils jugent trop éloignés de la vraie vie...On leur donne la parole, il n'y a pas de filtre ! C'est parfois violent !". Sur le fond, le journal prend donc le pouls des habitants du Cher et analyse facette historique du département : son ancrage traditionnel à droite. Sur la forme, cette camionnette, c'est aussi une action de promotion du journal. Le Berry Républicain, comme la plupart des quotidiens doit faire face à une érosion de ses lecteurs, avec la concurrence gratuite d'internet. Le quotidien ne cesse d'évoluer. Depuis quelques jours, les deux premières pages intérieures ne traitent plus que d'une thématique, les grands titres locaux sont relégués en pages 4 et 5. Willem Van de Kraats, du groupe Centre France étaye cette évolution : "On préfère désormais mieux trier et choisir l'information pour mieux la mettre en perspective auprès de nos lecteurs.

Le Berry Républicain invite les habitants du Cher à s'exprimer "sans filtre" à quelques semaines de la présidentielle © Radio France - Michel Benoit

Le site internet a également été modifié il y a quelques mois. Il est moins touffu qu'auparavant. La logique est la même que pour le journal. Mieux choisir l'information pour ne pas noyer l'internaute dans un flux trop rapide à une époque où les nouveaux médias multiplient et accélèrent ce qui fait l'actualité.

Les journalistes questionnent directement les passants sur le marché des marronniers à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le Berry républicain tire chaque jour à un peu plus de 30.000 exemplaires. Le groupe Centre France, basé à Clermont-Ferrand, c'est 450.000 exemplaires avec une vingtaine de titres dont 12 hebdo.