Cherbourg : le commissaire-priseur Samuel Boscher anime les enchères d'une émission de télé

Le commissaire-priseur de Cherbourg Samuel Boscher, bien connu des auditeurs de France Bleu Cotentin, anime ce vendredi une vente aux enchères publique à Paris. Elle sera filmée par les caméras d’une nouvelle émission du groupe M6. Samuel Boscher a été choisi après un casting.

Samuel Boscher n’a pas le droit d’en dire plus. Il pourrait néanmoins s’agir de"A prendre ou à l'enchère", une nouvelle émission lancée par le groupe M6 pour surfer sur la mode télévisuelle des enchères. Selon le commissaire-priseur de Cherbourg, c’est l’occasion de dépoussiérer l’image des ventes aux enchères.

«J’ai dit oui effectivement pour qu’on sorte des sentiers battus des ventes aux enchères où on ne peut pas respirer, où on ne peut pas bouger. J’ai l’occasion de montrer les ventes aux enchères que l’on voit le plus souvent, c’est-à-dire des ventes avec des objets à 5, 15, 20 euros et des choses à 1.000 euros. Et que dans une salle des ventes, on peut aussi se gratter la tête, se moucher… on peut bouger ! »