Chez les disquaires drômois, "des clients viennent et pleurent devant les CD de Johnny."

Dans les rayons des disquaires du département, des vinyles et des livres de la star sont mis en avant. Pas de gros rush, mais certains fans drômois de Johnny viennent pour s’offrir un souvenir du chanteur décédé à l'âge de 74 ans.

Quand on entre dans la boutique de Laurent, on ne peut pas manquer les pochettes d'albums de Johnny. Ses plus grands titres sont diffusés en fond sonore. Le disquaire de Romans n'est pas forcément un grand fan. Mais après l'annonce de la mort du chanteur, il a tout sorti de sa réserve : "J’en ai un dizaine. J'ai du 45 tours, des enregistrements aussi avec Sylvie Vartan. J’ai beaucoup d’albums qui datent des années 70."

Laurent est le propriétaire de la boutique Disqu'art à Romans. © Radio France - Victor Vasseur

Pourtant, Laurent n’anticipe pas une forte affluence : "Johnny avait ses fans et en général, ils ont toutes les pièces."

"Prochainement, un nouvel album pourrait sortir. On sait dans le monde de la musique qu’il y a des enregistrements de fait. Un nouvel album devrait sortir. Il est prêt. Pourquoi pas avant Noël ?" Laurent, disquaire à Romans.

"C’est trop tôt !"

Au Cultura de Valence, un bout de rayon est consacré à Johnny Hallyday. "On avait prévu le coup, nous devrions recevoir des CD dans les prochains jours pour répondre à la demande" confie l’un des vendeurs. Mais pour Guilaine, un grand fan : "C’est trop tôt. Ça peut toujours plaire à ce qu’il l’aimait. Mais je pense qu’il faut laisser la famille faire son deuil avant de faire des ventes aussi vite."

L'une des pochettes exposées chez le disquaire de Romans © Radio France - Victor Vasseur

Des fans qui pleurent devant les rayons

Thierry est disquaire depuis 33 ans. Quand il a entendu que le chanteur était mort, il a un peu paniqué : "Je suis arrivé au travail un peu plus tôt que prévu. J’ai regardé ce qu’il me restait dans le catalogue. Je n’avais plus grand-chose. Tout est parti en un rien de temps. Il reste encore la compilation hommage, de gros coffrets, des anthologies."

"Des fans sont venus, oui oui ! Y’en a qui pleurait un peu devant, qui avait besoin d’être là, présent devant le disque. Mon premier client a acheté dix vinyles de Johnny. Dix ! C’est fou." Thierry, disquaire à la FNAC.

Les disquaires rencontrés nous confie que la dernière fois qu'ils avaient vu un tel afflux vers les bacs après la mort d'un chanteur, c'était il y a deux ans après le décès de David Bowie.