Chimène Badi : "Noël c'est un moment de pause avec les gens que j'aime"

Chaque jour sur France Bleu, retrouvez les anecdotes de Noël de vos célébrités préférées. Aujourd'hui c'est Chimène Badi qui se livre auprès d'Eric Bastien sur ce que veux dire Noël pour elle !

Et le premier Noël dont nous parle Chimène Badi n'est pas forcément l'un des meilleurs... Une poupée "immense qui avance et qui chante "Sur le pont d'Avignon" elle m'a fait flipper". Noël, une période de retrouvailles et de pause pour nous tous et donc aussi pour la chanteuse : "je veux absolument passer Noël avec mes parents".

Si elle a conscience que Noël sera un peu différent en 2020, elle sait aussi que "tant qu'il y'a de l'amour, il y'a de l'espoir".

Bienvenue dans le Noël de Chimène Badi :

Eric Bastien reçoit Chimène Badi dans Noël de Stars Copier

Vous pouvez retrouver Chimène Badi dans son Double Best-of "Entre nous".