Chloé Nabédian : "Je ne reconnais plus le lac de mon enfance"

Depuis 2013, Chloé Nabédian est connue pour avoir été la présentatrice des bulletins météo de La Chaîne Météo, I>Télé et surtout France 2 pendant plus de 6 ans. Très engagée contre le dérèglement climatique, elle présente régulièrement sur TV5 Monde des reportages sur le terrain avec À la vie, à la terre.

Avec deux livres à son actif, La météo devient-elle folle ? et Les Grands Mystères de la nature aux éditions du Rocher, Chloé Nabédian est devenue une experte du climat. Elle est d'ailleurs à l'initiative d'une Météo plastique pour alerter sur les kilos de plastique qui flottent chaque jour dans le ciel parisien.

On la retrouve tout l'été sur France Bleu avec Les Mots de la météo en partenariat avec Météo France. Elle vous explique tout ce qu'il faut comprendre des bulletins météos !

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est Chloé Nabédian, la journaliste et présentatrice engagée pour le climat, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Son enfance dans le Tarn

Chloé Nabédian est née à Castres et a grandi dans le petit village de Labastide-Rouairoux dans le Tarn, "c'était un petit village de 1 000 habitants", puis elle part pour Fenouillet, "c'était à peu près à 20 minutes, une demi-heure de Toulouse" et fait ses études à Toulouse jusqu'à ses 18 ans avant de partir pour Paris.

Ses vacances dans les Pyrénées et en Bretagne

Petite, elle partait souvent en vacances à Font-Romeu dans les Pyrénées : "On avait un chalet là-bas, on y passait tous nos hivers et tous nos étés." Et très souvent également au Pouliguen en Loire-Atlantique, "pour moi, c'est un peu la Bretagne !" Elle y retourne encore aujourd'hui : "C'est plein de souvenirs d'enfance que j'ai là-bas et surtout les "niniches” qu'on mange chaque été, lorsqu'on y va !"

Sa prise de conscience environnementale

Dès l'enfance, Chloé Nabédian se préoccupe de l'environnement qui l'entoure. "C'est à ce moment-là, où j'ai pris conscience que notre environnement dans lequel on évolue était extrêmement important et qu'il évoluait. Il a beaucoup évolué dans le Tarn." Lorsque qu'elle retourne au lac de son enfance, le lac de la Raviège, qui s'étend sur plus de 12 kilomètres de long, elle prend conscience du changement climatique : "Il n’a plus du tout le même visage que ce que moi j'avais dans mes souvenirs." Malheureusement, les paysages se transforment et s'assèchent : "Ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est une région où il y a beaucoup d'agriculteurs et donc les conséquences sont assez terribles là-bas."

Ses études à Tours

Partie à Tours pendant deux ans pour y faire une école de commerce, Chloé Nabédian garde un très bon souvenir de cette "ville à taille humaine", comme la célèbre place Plumereau "où on prenait tous des verres et où on se retrouvait avec cette architecture très historique, absolument magnifique !" Elle, qui s'était installée à Paris, vit cette parenthèse comme un break : "J'étais un petit peu fatiguée de l'effervescence parisienne." Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie est plus détendue à Tours : "La première chose qui m'a interpellée, c’est quand les gens s'arrêtaient aux passages piétons. Je ne comprenais pas pourquoi les voitures s’arrêtaient parce que j'étais habituée à Paris à plutôt faire l'inverse. Et je me suis dit : “Ah, ça va être sympa ces deux prochaines années !”

Son Top 3 des spécialités régionales

Quelles sont les trois spécialités régionales françaises préférées de Chloé Nabédian ? Sans hésitation, sa première réponse n'est pas un plat très léger mais avec lequel elle a grandi, le cassoulet toulousain : "À Toulouse, c'est le cassoulet, donc c'est une base !" En deuxième, elle fait appel à ses souvenirs des bons petits plats de sa grand-mère qui lui préparait des cuisses de grenouilles revenues à l'ail et au persil : "C'est extrêmement bon ! C'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est un peu ma “madeleine de Proust”. Je n'en fais pas tout le temps, mais c'est très bon. Je vous conseille d'essayer." Pour son troisième choix, il s'agit d'une spécialité de Paris : les religieuses au chocolat : "Je trouve qu'elles sont incroyablement bien faites à Paris, et c'était aussi mon rituel quand je venais à Paris, il fallait que je prenne une religieuse au chocolat. C'était obligatoire."

Chloé Nabédian, gourmande de chocolat ? Malgré ces spécialités régionales qu'elle apprécie, elle place par dessus tout une célèbre marque de chocolat : "Je suis vraiment trop fan. D'ailleurs, chaque année, j'ai droit à mon calendrier de l'avent et, pour Pâques, à mon œuf géant !'

Lille, sa ville coup de cœur

Récemment, elle a découvert la ville de Lille : "J'avoue que ça a été un gros, gros coup de cœur. J'ai trouvé la ville absolument magnifique avec une énergie de dingue qui se dégageait là-bas". Elle qui adore vivre à Paris pourrait un jour se laisser tenter par la capitale des Flandres !

Son message d'espoir pour l'environnement

Reconnue pour son engagement en faveur de l'environnement et contre le changement climatique, Chloé Nabédian souhaite véhiculer de l'espoir : "Je sais que la situation n'est pas forcément très gaie. On nous annonce des choses, et à raison, qui ne sont pas du tout positives pour notre avenir. Mais s'il y a une chose dont je suis certaine, avec toutes les recherches que j'ai pu faire ces dernières années, toutes les rencontres avec les chercheurs sur ce sujet, c'est que les solutions existent !"