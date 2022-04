La star mondiale du football Christiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé ce lundi soir dans un communiqué le décès d'un de leurs jumeaux, qui viennent de naître.

Christiano Ronaldo et Georgina Rodriguez annoncent le décès d'un de leurs jumeaux à la naissance

Christiano Ronaldo et Georgina Rodriguez à Séville, en 2019

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé ce lundi soir le décès de l'un des leurs bébés. Le couple avait annoncé qu'il attendait des jumeaux au mois d'octobre. "C'est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé" écrivent-ils dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur", ont-ils ajouté.

Le couple remercie également les médecins et les infirmières pour leur professionnalisme et leur soutien, tout en demandant à ce que l'on respecte leur intimité pendant cette période très difficile.

Le quintuple Ballon d'Or, âgé de 37 ans, est déjà père de quatre enfants, dont une petite fille de 4 ans née de son union avec Georgina Rodriguez.