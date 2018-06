Des personnalités à la découverte des plaisirs du Périgord. Ce week-end des journalistes, acteurs, hommes et femmes de télévision découvrent le patrimoine de Dordogne et ses spécialités gastronomiques. Invités par l'association foie gras du Périgord, ce samedi 23 juin ils vont être intronisés dans le tout nouveau cercle des "Perigourmands" créé l'an dernier. En échange, ils promettent de faire la promotion de notre terroir.

Un tour sur le marché de Périgueux samedi matin

Parmi les personnalités invitées ce week-end on trouve le journaliste Christophe Hondelatte, les comédiens Zinedine Soualem et Emmanuel Quatra, mais aussi la chroniqueuse de "Télématin" Marie Mamgioglou. Jean-Jacques Debout et l'humoriste Virginie Hocq devaient être de la fête mais le premier a été retenu à Paris pour son prochain spectacle et la seconde s'est excusée.

Avant un grand repas ce samedi soir au château des Bories et une visite sur le marché de Périgueux dans la matinée, vendredi ces personnalités ont visité Lascaux IV et commencé les festivités par une dégustation de foie gras chez Christophe Teyssier à Montignac. "Je ne sais pas ce que j'ai préféré, c'est très compliqué de choisir," assure Marie Mamgioglou face à un plateau de magret de canard fourré au foie gras et une figue fourée elle aussi.

Christophe Hondelatte comme à la maison

L'animatrice est conquise, autant qu'Emmanuel Quatra, le comédien vu entre autres dans "Julie Lescaut", "Camping paradis" ou le film "Paris". "J'adore le foie gras. Il est au sommet de notre pyramide gastronomique, je milite pour qu'on en mange tout au long de l'année et pas seulement qu'à Noël," affirme l'artiste qui connait bien le département.

Christophe Hondelatte, grand amateur de foie gras lui aussi. © Radio France - Benjamin Fontaine

Autre petit nouveau dans le cercle des "Périgourmands", le journaliste basque Christophe Hondelatte a l'impression d’être à la maison. "Cette manière d'aimer manger et boire, d'aimer la campagne, le contentement, la satisfaction, ça c'est le sud-ouest !" explique l'animateur de radio et de télévision. "Je suis un grand consommateur de foie gras même si je suis moi aussi passé à la moulinette de la sensiblerie. Dans ma tête il y a toujours une lumière qui s'allume et qui pense au gavage, mais je l'accepte car c'est ma culture."

Ces gourmets, gourmands passent le week-end en Périgord invités par l'association des "Périgourmands", à charge pour eux, une fois à Paris de prêcher la bonne parole.