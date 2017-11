Christophe Willem lancera les illuminations du marché de Noël de Strasbourg

Un mini concert, un tour sur le marché de Noël et l'illumination du grand sapin de la place Kléber: c'est Christophe Willem qui lancera les illuminations du marché de Noël de Strasbourg le 24 novembre.

Le coup d'envoi des illuminations du Noël de Strasbourg sera donné par Christophe Willem pour l'édition 2017. Le chanteur sera d'abord près du pont du Cordeau à la porte de Lumière à 17h45. Il se promènera à travers le marché de Noël avec deux acteurs de la série "les mystères de l'amour", Elsa Esnout et Sébastien Roch. Ils doivent tourner quelques scènes de la série à Strasbourg.

Illumination du grand sapin à 19 heures

Christophe Willem allumera ensuite le grand sapin place Kléber à 19 heures. Et à propos du grand sapin, celui qui est actuellement installé place Kléber doit être découpé ce jeudi. Il sera remplacé à cause d'une fissure. Ses branches seront distribuées à ceux qui le souhaitent entre midi et 14 heures ce 9 novembre.

