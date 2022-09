Cinéma : le réalisateur Jean-Luc Godard est mort à 91 ans

Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans, a annoncé ce mardi France Inter, de source proche du réalisateur. En soixante ans de carrière, il avait réalisé plus de cent films.

Réalisateur iconique de la Nouvelle vague

Figure de la Nouvelle Vague, connu pour son caractère et ses prises de positions, il avait notamment réalisé "A bout de souffle" en 1959, avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg. Cinéaste controversé, il avait également réalisé "Le Mépris", en 1963, avec Brigitte Bardot, "Alphaville" (Ours d'or à Berlin) ou encore "Pierrot le Fou", avec Jean-Paul Belmondo, en 1965.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Des débuts comme critique de cinéma, succès immédiat pour "A bout de souffle"

"J'ai fait plutôt des films comme deux ou trois musiciens de jazz : on se donne un thème, on joue et puis ça s'organise", disait-il. Comme François Truffaut, Jacques Rivette ou Eric Rohmer, Jean-Luc Godard avait débuté comme critique de cinéma pour "Les cahiers du cinéma" dans les années 50, avant de passer à la réalisation.

Son premier long métrage, "A bout de souffle", remporte un grand succès et devient un des films fondateurs de la Nouvelle vague. Dans les années 1960, il multiplie les films et les projets, devenant un réalisateur de premier plan et une figure du monde artistique et intellectuel. En mai 1968, il se radicalise et demandé l’annulation du festival de Cannes. Il s'éloigne du système du cinéma et tourne des films plus confidentiels. Il travaille ensuite pour la télévision et revient au cinéma dans les années 80, retrouvant sa place de cinéaste de premier plan.

De très nombreuses récompenses

Jean-Luc Godard avait reçu de nombreuses récompenses pour saluer son travail : plusieurs Ours d'or et d'argent lors des festivals de Berlin, et plusieurs Lion d'or à la Mostra de Venise. Lors du Festival de Cannes, le film "Adieu au langage" a reçu le prix du jury en 2014, et le cinéaste a reçu une palme d'or spéciale pour l'ensemble de sa carrière et le film "Le livre d'images" en 2018.

Pour Emmanuel Macron, "Nous perdons un trésor national"

Le Président Emmanuel Macron a tenu a saluer la mémoire du cinéaste. "Ce fut comme une apparition dans le cinéma français. Puis il en devint un maître. Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre. Nous perdons un trésor national, un regard de génie", a-t-il écrit sur Twitter.