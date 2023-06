Cinéma : on recherche des figurants pour un film de Jean-Christophe Meurisse en tournage à Dijon en juillet

Le Bureau d’Accueil des Tournages Bourgogne-Franche-Comté accompagne le prochain film de Jean-Christophe Meurisse, "Les Pistolets en plastique", produit par Mamma Roman. Le tournage à Dijon aura lieu du 7 au 10 juillet 2023.

Un casting pour des figurants

Pour ce tournage dans la capitale des ducs, la production recherche :

- des hommes de 25 à 45 ans, avec un profil "danois" (grand et blond)

- des femmes et des hommes de 25 à 50 ans pour une fête chic

- des hommes de 25 à 40 ans sachant danser le rock

Comment s'inscrire pour le tournage à Dijon ?

Vous résidez à Dijon ou les alentours et vous êtes intéressé pour faire de la figuration ? Adressez votre candidature par mail, à l’adresse : tournage.dijon@gmail.com en indiquant dans l’objet : « FIGURANT DANOIS ou ROCK ou CHIC »

Il faut obligatoirement joindre à votre mail des photos récentes (portrait et en pied – visage dégagé) et préciser vos mensurations (taille, pointure, poids, taille pantalon et veste). Il faut aussi préciser vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone). Ces prestations sont rémunérées.

Qui est Jean-Christophe Meurisse ?

Jean-Christophe Meurisse est à la fois acteur, réalisateur et scénariste. Il est à l'origine de la création du collectif "les chiens de Navarre" . Au niveau du cinéma, il a déjà à son actif deux longs métrages : "Apnée" en 2016, avec Céline Fuhrer, Thomas Scimeca et "Oranges Sanguines" en 2021, présenté au Festival de Cannes, avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Olivier Saladin..

APNéE, de Jean-Christophe Meurisse, Bande-annonce (VF)

ORANGES SANGUINES Bande Annonce 2 (2021) Blanche Gardin, Denis Podalydès