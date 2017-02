Cinéma : quand Arcachon s'invite à la cérémonie des Oscars

Mais que pouvait bien faire Arcachon à la cérémonie des Oscars 2017 ? Les "petits mouchoirs" n'étaient pas nominés avec quelques années de retard, Guillaume Canet non plus. Mais l'un des acteurs présents connait bien notre région.

Il n'y avait pas vraiment de raison à ce que l'on parle d'Arcachon ce dimanche à l'occasion de la cérémonie des Oscars. Jusqu'à l'arrivée de Lucas Hedges, nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour le film "Manchester by the sea". Interrogé sur Canal +, le jeune acteur a immédiatement déclaré sa flamme à la France en général mais surtout à Arcachon en particulier. Pour le surf bien évidemment mais également pour... les pizzas.

►►► A découvrir dans cette vidéo (à partir de 4 min 18 sec) :

