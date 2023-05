Cinéma : Raphaël Brottier, jeune Poitevin de 9 ans, tourne un film avec Bernard Campan

En plein Festival de Cannes, France Bleu Poitou s'intéresse à un jeune comédien de Fontaine-le-Comte dans la Vienne qui va faire parler de lui, c'est sûr. Raphaël Brottier, 9 ans, est en train de tourner son tout premier film où il tient la vedette avec Bernard Campan. Le jeune Poitevin découvre un monde dont il rêve depuis l'âge de 4 ans. "Au début, j'étais vraiment très impressionné. Bernard me donne souvent des conseils. Tout le monde est très gentil avec moi."

"J'avais envie de faire rêver les gens"

Ce premier rôle est très prenant, les journées sont longues pour Raphaël, d'autant que chaque jour, il faut aussi faire une heure de devoir avec son papa qui l'accompagne sur le tournage. "On lit un scénario et on doit le réciter. C'est compliqué. Il y a beaucoup de plans" a-t-il confié à France Bleu. "J'ai eu envie de faire du cinéma parce que quand je regardais des films, ça me faisait rêver. Du coup, j'avais envie de faire rêver les gens".

"Raph" est à fond dans cette expérience et il rêve lui aussi un jour de monter les marches à Cannes, "ça serait fou !" s'exclame-t-il avec un grand sourire. Le film devrait sortir en 2024.